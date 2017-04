Celju točka, Rudarju poraz

Celjsko moštvo je v tekmi 29. kroga v prvi slovenski nogometni ligi je z 1:1 remiziralo na gostovanju v Novi Gorici. Celjani so z golom Daliborja Volaša dobili prvi polčas, v nadaljevanju je za gostitelje izenačil Matija Boben. Novogoričani imajo na četrtem mestu lestvice še naprej štiri točke prednosti pred Celjem. Velenjčani so pred domačimi gledalci z 1:0 klonili proti Mariboru. Edini gol na tekmi je dosegel Luka Zahović. Rudar ostaja na sedmem mestu lestvice. Domžalčani so s 5:3 premagali Krško, Olimpija je z 1:1 remizirala proti Radomljam, Aluminij in Koper pa sta se razšla s končnih 2:2. Vodilni Maribor ima pred Domžalam 13 točk prednosti.

MITJA KNEZ

Foto: SHERPA