Centri za socialno delo tarče groženj, tudi brc in klofut

Policisti na Celjskem so po naših podatkih v zadnjih letih preiskovali najmanj dvajset primerov kršitev ali groženj, v katerih so bili oškodovanci zaposleni na centrih za socialno delo. Nekaj storilcev je bilo ovadenih, večini pa so izrekli kazni zaradi kršenja javnega reda in miru. Porast tovrstnih kršitev in kaznivih dejanj v zadnjem času kaže, da so centri za socialno delo pogosto tarče verbalnega nasilja, groženj, zmerjanj in obrekovanja. Žalitev je ogromno, vseh zaposleni niti ne prijavijo.

Centri za socialno delo so v javnosti pogosto predstavljeni v slabi luči zaradi nekaterih odmevih primerov, o katerih pa javnost pogosto nima celovite slike ozadja. Druga plat zgodbe pokaže, da so zaposleni na centrih vsakodnevno tarče verbalnega nasilja, tudi groženj z umori, ponekod na Celjskem so bili zaposleni tudi žrtve fizičnega nasilja.

Na CSD Laško so samo letos podali že sedem prijav ogrožanja varnosti nad zaposlenimi delavkami, eno prijavo razžalitve in obrekovanja štirih strokovnih delavk ter eno prijavo zoper ogrožanje varnosti vseh zaposlenih in ostalih v cestnem prometu! Ravno pred dnevi so prejeli odgovor tožilstva na prijavo razžalitve in obrekovanja, pri kateri tožilstvo ni prepoznalo elementov omenjenega dejanja, nad čemer so v centru ogorčeni. V Laškem se je v zadnjih dveh letih celo že večkrat zgodilo, da so neznanci zaposlenim poškodovali pnevmatike na službenem vozilu, oktobra jim je nekdo celo pnevmatike odvil, kar so zaposleni ugotovili zadnji trenutek. Če bi se s takšnim vozilom odpeljali, bi se zagotovo zgodila nesreča.

Na centrih pravijo, da so v primerih prijav takšnih kršitev in kaznivih dejanj potisnjeni ob zid. Od oškodovancev na policiji namreč zahtevajo razkritje osebnih podatkov, vključno z naslovom stalnega prebivališča, kar je nato dostopno tudi osumljencem, ki so hkrati uporabniki storitev centra. To pomeni, da morajo še naprej delati z njimi. Oškodovanec pa ni deležen nobene zaščite, saj zgolj grožnja z ubojem ne opravičuje nobenega posebnega varstva.

Vodstva centrov na Celjskem omenjajo, da so njihovi zaposleni izpostavljeni različnim oblikam groženj, ustrahovanju in nasilju od vpeljave nove zakonodaje pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev leta 2012. Takrat so se pravice velikemu številu uporabnikov zelo spremenile, kar je med ljudmi povečalo jezo.

