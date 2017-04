Čestitamo: Adrian Gomboc srebrn na EP v Varšavi!

Na evropskem prvenstvu v judu v Varšavi je Slovenija dobila prvo medaljo. Zanjo je poskrbel član celjskega Judo kluba Z’dežele Sankaku Adrian Gomboc.

V kategoriji do 66 kg je v finalu z iponom izgubil z Ukrajincem gruzijskega rodu Georgijem Zantarajo in dobil srebrno medaljo. Varovanec trenerja Marjana Fabjana je do finala prišel s polfinalnim uspehom z iponom proti drugopostavljenemu Gruzijcu Nijadu Šihalizadu.

Po zaslugi Gomboca, lanskega polfinalista olimpijskih iger v Rio de Janeiru, je tako Slovenija na evropskih prvenstvih v judu osvojila že 43. kolajno. Medaljo na EP v Varšavi že uvodni dan tekmovanja. Prvi je sicer od Slovencev na prvenstvu danes na tatami stopil 27-letni Matjaž Trbovc, prav tako član celjskega kluba. V kategoriji do 60 kg je bilo jasno, da bo moral presenetiti, če bo želel v popoldanske boje, ki odločajo o medaljah. V prvem nastopu je v podaljšku sicer ugnal šest let mlajšega nemškega prvaka Moritza Palfyja, v drugem nastopu pa je bil evropski podprvak in vodilni tekmovalec s svetovne lestvice Orhan Safarov iz Azerbajdžana, ki se je po manj kot polovici dvoboja veselil pričakovanega uspeha, previsoka ovira.

MK, STA

Foto: arhiv NT&RC