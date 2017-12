Čez dva meseca naj ne bi več “zalivalo” podvoza

Celjani so bili včeraj negativno presenečeni, ko je ob ne tako silovitem deževju poplavilo podvoz na Teharski cesti pri železniški postaji v Celju. Podvoz so namreč za promet (sicer začasno) odprli šele pred nekaj dnevi.

Do zdaj so izvajalci del obnovili podvoz in poglobili cestišče. Obnova je trajala tako dolgo zaradi odvisnosti od del na tirih, ki jih je bilo treba zaradi železniškega prometa izvajati po posameznih fazah. V kolikor bi bilo možno dela izvajati ob popolni zapori železniškega prometa, bi lahko omenjena dela izvedli bistveno hitreje, pravijo na Ministrstvu RS za infrastrukturo. Podvoz je bil do zdaj skoraj vedno zalit ob močnejšem dežju, vendar je veliko Celjanov te dni menilo, ko so podvoz odprli, da so te težave že uredili. Toda na ministrstvu so nam pojasnili, zakaj je včeraj spet prišlo do zalitja ceste na tem delu.

V času obnove poteka v podvozu ročno prečrpavanje meteornih voda. Za popolno funkcionalnost podvoza je treba izvesti še črpališče, kar bo dokončno zagotovilo odvajanje meteornih voda in posledično boljšo prevoznost ob deževnem vremenu. Trenutno še potekajo gradbena dela, nato sledi še montaža elektro-strojne opreme. Na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, bo črpališče meteornih voda v obratovanju v roku dveh mesecev.

Pri gradbenih delih na tej lokaciji pa je pomembno tudi naslednje, kar je očitno vplivalo prav tako na trajanje obnove. Prvotno je dela izvajal podizvajalec GP Lugariček, vendar je v fazi izvajanja del prišlo do prekinitve pogodbe med njim in njegovim naročnikom CGP d.d., pojasnjujejo na ministrstvu. Tja smo poslali tudi vprašanje, ali je prišlo med prvim izvajalcem del in med direkcijo morda do kakšnih zapletov in težav, a natančnega odgovora na to vprašanje nismo dobili.

So se pa, kot so nam povedali, na direkcijo obračali tudi iz lokalne skupnosti, češ, da dela trajajo predolgo. Toda na ministrstvu odgovarjajo, da gre za specifični primer izvajanja del ob obratovanju železniškega prometa, ko je bilo treba dela izvajati v več fazah in je bilo možno z naslednjo fazo začeti šele, ko je bila predhodna končana.

Na ministrstvo za infrastrukturo smo naslovili tudi vprašanje, koliko bosta stali celovita obnova podvoza in tirov na tem delu in koliko samo dela na cestni povezavi. Odgovor na to vprašanje so nam obljubili po praznikih.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: IGOR ŠARLAH