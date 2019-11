Cinkarna 30 ton radioaktivnih odpadkov izvozila v ZDA

Cinkarna Celje je v ZDA izvozila 30 ton radioaktivnih odpadkov in s tem odpravila večletno okoljsko in finančno breme. Kot so pojasnili, so možnost izvoza čez lužo našli s pomočjo državne agencije za radioaktivne odpadke.

Cinkarna je tako po 24 letih končno našla rešitev za odpadke, onesnažene z naravnimi radio-nuklidi. Izvozila jih je v ameriško zvezno državo Idaho, s tem pa skladiščenja teh odpadkov razbremenila Celje.

“Podjetje je vrsto let iskalo možnost za odstranitev v sežigu, trajnem skladiščenju, odlaganju in v predelavi v zeleni beton. Nobena rešitev ni bila izvedljiva. S pomočjo Agencije za radioaktivne odpadke smo našli možnost izvoza odpadkov v Združene države Amerike,” so sporočili iz Cinkarne Celje.

Stekel je večletni postopek analiziranja vsebine sodov in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj. Vsled dobrega sodelovanja z ameriškim podjetje US Ecology Idaho Inc., ki je odpadke sprejelo, in naših pristojnih organov, je pristojni ameriški organ (US EPA) izdal dovoljenje za uvoz odpadkov na lokacijo v zvezni državi Idaho. “256 sodov smo ustrezno prepakirali in zložili v tri čezoceanske kontejnerje. Z vsemi potrebnimi papirji so šli na pot preko Avstrije, Nemčije in Belgije. Iz Antwerpna so odpluli do Filadelfije od tam pa s tovornjaki do končne točke v Idahu. Tu so po predhodni obdelavi odpadke trajno odložili in izdali certifikat,” so pojasnili v podjetju.

Radioaktivni odpadki so v cinkarni nastajali v tehnološkem procesu pridobivanja pigmenta titanovega dioksida.

BA