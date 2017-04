Ciril Komotar: Avto ni samo prevozno sredstvo

Ciril Komotar je avtomobilski novinar že trinajst let. Veliko let se je izpopolnjeval na spletnem portalu Siol.net, zdaj svoje znanje vsakodnevno deli na YouTube kanalu Komotar minuta. Pohvali se lahko, da so videoposnetki v skoraj letu dobili več kot 1,2 milijona ogledov. Podajanje vsebine na svež način je njegova dobitna kombinacija.

»Skupni imenovalec avtomobilov, ki jih prodajajo za milijon in več, v teh časih predstavljajo ekstremna športnost, ekskluzivnost in prestiž. Prodajajo jih lahko, ker so na svetu ekstremni bogataši, ki jih kupijo tudi kot naložbe. Takšen avto bo čez 25 let stal 3 milijone.«

»Kultura slovenskih voznikov se počasi izboljšuje tudi zaradi izobraževanj. Situacija ni alarmantna, to lahko potrdim, ker sem vsak dan na cesti. Povsod pa srečaš ›idiote‹.«

»Nič nenavadnega ni, če si avtomobilski novinar v Nemčiji kupi novega porscheja. V Sloveniji ne poznam novinarja, ki bi zaslužil dovolj, da bi si takšen avto lahko privoščil. Da moraš dati vsej enajst tisoč evrov za majhen avto s spodobno opremo, ni v redu, a to je realnost, s katero se ubada slovenski kupec.«

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: SHERPA