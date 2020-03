Civilna zaščita aktivirala načrt v regiji

Dopoldne je bil v Celju sestanek štaba civilne zaščite za zahodno štajersko regijo. To pomeni, da se je aktiviral regijski načrt zaščite in reševanja ob nalezljivih boleznih. Torej vse občine naše regije so oziroma še bodo seznanjene s tem, da morajo takoj urediti prav tako ustrezen načrt delovanja vseh enot civilne zaščite na svojem območju.

Razmere na Celjskem spremljamo tudi v programu Radia Celje na na naših spletnih straneh.

»Vzpostavili smo delovanje štaba, dogovorili smo aktivnosti in določene ukrepe oziroma naloge, ki jih je treba prednostno izvajati. V prvi vrsti predvsem, da naj ljudje naj strogo spremljajo vse medije, ker jih bomo tekoče obveščali o vseh dejavnostih in naj strogo upoštevajo vse higienske nasvete, da čim prej zajezimo širitev okužb,« pravi vodja celjske izpostave uprave za zaščito in reševanje Janez Melanšek.

Civilna zaščita bo tako od danes tudi redno obveščala, kakšno je stanje v naši regiji. Število okužb s koronavirusom je v Sloveniji strmo naraslo. Tudi na Celjskem.

»Občinam smo naročili, da je treba preveriti svoje sile, torej štabe, vse gasilske enote, ki izvajajo javno gasilsko službo. Preveriti morajo dosegljivost vseh, torek ugotoviti, kakšna bodo nadomeščanja, če se kak operativni gasilec okuži, in kako bodo izvajali naloge. Ustrezno smo tudi opremili vse gasilske enote širšega pomena, ki so zadolžene za dekontaminiranje stavb, kjer se koronavirus pojavi,« dodaja Melanšek.

»Hkrati bodo obvestili tudi Rdeči križ in Karitas, da se predstavniki organizacij pripravijo, v kolikor bo potrebno, če se bo okužbe širile še dodatno, kako bodo oskrbovali starejše z nujnimi stvarmi. Na regijski ravni smo vzpostavili tudi dežurstva, kar pomeni, da so vse regijske enote v pripravljenosti,« pojasnjuje sogovornik.

SIMONA ŠOLINIČ