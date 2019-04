CNC-operater na laserskem stroju (m/ž) (Nova Cerkev)

Zaposliti želimo začetnika, ki ima tehnično izobrazbo ali predznanje (poznavanje osnov oblikovanja kovin), vendar ne potrebuje izkušenj. Naučili ga bomo vseh opravil, ki jih bo v okviru svojega delovnega mesta opravljal. Želimo, da se kandidat nauči izvajati delo po naših merilih, zato pričakujemo dosledno, natančno in vztrajno osebo, pripravljeno na učenje novih veščin. Nudimo pogodbo za nedoločen čas s poskusnim obdobjem 3 mesecev, delo v sodobnem in urejenem podjetju, ki sledi certificiranim standardom kakovosti ISO 9001:2008. Prijave zbiramo do 20. 4. 2019. Šeško, ključavničarstvo in kovaštvo, d. o. o., Socka 33, 3203 Nova Cerkev. Več informacij na www.trgotur.si.