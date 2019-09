Čoparjevi, morebitni naslednici Garnbretove, sprejem v Laškem

14-letna plezalka iz Laškega Sara Čopar je mladinska svetovna prvakinja v kombinaciji postala v italijanskem Arcu.

Najprej so ji pripravili sprejem klubski sotekmovalci v športno plezalnem odseku Planinskega društva Celje – Matica, danes pa še na Podružnični osnovni šoli Debro. Občina Laško je v sodelovanju z Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško POŠ Debro pripravila sprejem, na katerem so Saro poleg učencev in učiteljev presenetili še župan Občine Laško Franc Zdolšek, direktorica OU Laško Tina Rosina, ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laško Marko Sajko in njegovi pomočnici Mateja Škorja ter Karolina Teršek, oba Sarina trenerja Laščan Albin Simonič ter Jan Strmole in predsednik Športno plezalnega odseka Celje Jernej Gračner.

DŠ

Foto: PO PD CELJE – MATICA