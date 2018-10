Črna točka nad Vojnikom

Od daleč se zdi ogromna stavba na Poti v Konjsko čisto simpatična. A sprehod okrog nje in ogled notranjosti pokažeta pravo podobo nekdanje hmeljske sušilnice, ki je prava črna točka kraja. Vedno bolj razpadajoča stavba je nezavarovana in dostopna vsem ter skriva kar nekaj nevarnih mest. Odprti jaški, v katerih se nabirajo voda in smeti, so eni takšnih. Iz enega so članice Društva proti mučenju živali Celje nedavno reševale mačjega mladiča, saj je v stavbi nekdo odvrgel mačjo družino.

To ni bil prvi primer, da so se ljudje na takšen način želeli znebiti nezaželenih živali. Zato nas je članica omenjenega društva Suzana Suholežnik tudi opozorila na to neurejeno območje, kjer se je sicer po pripovedi bližnjih sosedov v preteklosti dogajalo že vse mogoče. Suholežnikova si želi, da bi se ljudje obrnili po pomoč na društvo, namesto da se želijo na takšen način znebiti živali. Društvo jim lahko pomaga. Občina, kjer je žival najdena, mora namreč zagotoviti denar za kastracijo oziroma sterilizacijo. V primeru nekaterih občin, na primer celjske, so ti postopki dobro utečeni. »Najslabša možnost je odmetavanje živali na takšnih mestih, kot je to v Vojniku. Eden od mladičev je padel v jašek in niti gasilec ga ni mogel rešiti. Nazadnje sem ga po dolgih urah truda rešila, vendar se je verjetno napil onesnažene vode in je kmalu umrl.« Ostali mladiči in mama so trenutno na varnem. Tudi odprte kanale so za silo pokrile, da ne bi vanje padel še kakšen otrok.

TC, foto: SHERPA