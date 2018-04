Črtokljunke živijo srečno

“Pravzaprav so Črtokljunke mene našle. Prva je kapnila skozi moj prst neko noč, ko sem sedela pred praznim listom in nisem imela prave ideje, kaj bi lahko risala.« Tako se je začela nova zgodba v življenju lektorice in umetnice Andreje Perić Jezernik. 36 miniaturnih ilustracij je v šentjurski knjižnici postavila na ogled.

Črtokljunke so zelo majhne ilustracije, velike deset krat deset centimetrov, in Andreja v tem vidi prav poseben izziv. »Že ko sem delala keramični nakit, sem se trudila narediti še manjše uhane in še manjše vzorce. Ta želja, da bi naredila nekaj zelo majhnega, je v meni že od nekdaj. Pri teh ptičkah vedno razmišljam, kako majhen bi lahko bil obesek, da bi Črtokljunka na njem bila še prepoznavna. Očitno je ljubezen do podrobnosti v meni.« Ptičice so izredno majhne in zelo natančno narisane z zelo tankimi črnimi flomastri. Ilustracijo dopolni z akvarelnimi barvami in s črnim tušem. »Črtokljunke nastajajo pozno ponoči, ko ima noč posebno moč, energijo, ko je vse mirno in mi ideje jasno kapljajo iz glave. Glede na to, da rišem ponoči, ko je svetloba slabša, sem si že ogledovala lupo, da bom lahko z njo še bolje ustvarjala.«

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: GrupA

Več o razstavi si preberite v zadnji številki Novega tednika!