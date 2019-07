Cvetje na mostovih in v podvozih za lepše mesto

Prebivalci Celja, pa tudi njegovi vsakodnevni ali občasni obiskovalci, so v zadnjem času lahko opazili cvetlične zasaditve na nekaterih mostovih v mestu in v podvozu na Mariborski cesti. Ocvetličenje teh, sicer precej sivih, betonskih delov knežjega mesta, je skupaj s postavitvijo cvetličnih korit v starem mestnem jedru letošnja novost, za katero so se odločili na Mestni občini Celje v sodelovanju s podjetjem Simbio.

Zasaditev v podvozu na Mariborski cesti je tudi največja: na tem mestu so zasajene begonije ali zmajeva krila v rdeči barvi ter okrasna trava v 189 betonskih koritih.

Most na Čopovi proti Liscam, most čez Savinjo proti Laškemu, podvoz pri pošti in še del podvoza na Mariborski krasijo viseče pelargonije ali bršljanke v 248 cvetličnih obešankah.

V starem mestnem jedru je na novo postavljenih več kot 50 cvetličnih korit na gostinskih vrtovih. Korita so zasajena s sončnimi vodenkami v ognjeno rdeči barvi , perjanko in okrasno koprivo. Tako kot minula leta, vse od prenove dalje, mestno jedro krasi tudi devet cvetličnih piramid, v katerih so zasajene sončne vodenke v rdeči barvi.

Cvetlične obešanke in piramide zalivajo vrtnariji iz podjetja Simbio, dvakrat na teden. cvetlična korita na gostinskih vrtovih pa vzdržujejo gostinci sami.

“Vrednost naložbe je bila letos višja, saj smo nabavili nova cvetlična korita, ki pa jih bomo predvidoma lahko uporabljali deset let. Strošek nabave korit in obešank znaša 68 tisoč evrov, sicer pa smo v letu 2019 za urejanje cvetličenja namenili nekaj manj kot sto tisoč evrov. Odziv občank in občanov, pa tudi drugih obiskovalcev mesta je zelo pozitiven, zato bomo s cvetličenjem mesta zagotovo nadaljevali. Ljudje se v lepo urejenem mestu zagotovo bolje počutijo”, so povedali na celjski občini.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA