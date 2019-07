Cvetoče sončnice za 60 let mestnega središča

Velenje je v teh dneh odeto v rumeno in zeleno barvo, ki opozarjata na letošnje praznično dogajanje. Ob Šaleški cesti mimoidoče razveseljuje 40.000 cvetov sončnic. Občina je za zasaditev pod naseljem Gorica poskrbela pomladi, cvetovi pa se bohotijo na površini tisoč kvadratnih metrov in pol. 20. septembra bo namreč minilo 60 let od odprtja tamkajšnjega mestnega središča.

Rumena in zelena sta barvi grba mestne občine Velenje, simbolizirata pa tudi mladost, optimizem, kakovostno bivalno okolje in odgovoren odnos do njega. Nasad sončnic sicer ne bo edina cvetlična popestritev mesta. Sredi avgusta bomo poskrbeli še za tri nasaditve v obliki srca, ki bodo simbolizirale letošnji visok jubilej. Zasaditve bodo pred mestno hišo, v Sončnem parku in na Velenjski plaži, ob njih pa se bodo ljudje lahko fotografirali. V začetku septembra bodo sončnice popestrile tudi osrednjo ploščad v krožnem križišču pod Smučarskoskakalnim centrom Velenje. 60 sončnic iz gline bo izdelalo keramično-kiparsko društvo Gambatte.

TS

Foto: MOV