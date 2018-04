Da bi bil njihov vsakdan lepši

Kljub nenehnemu opozarjanju, da si tudi živali zaslužijo dostojno življenje, jih je na žalost še vedno veliko zavrženih in zanemarjenih. Da bi bilo takšnih primerov čim manj, si prizadeva novoustanovljeni Zavod za zaščito in dobrobit živali Muri z Vranskega. Njegovo osnovno poslanstvo je pomagati živalim, ki se znajdejo v stiski, in lastnikom, ki zaradi različnih razlogov svojim hišnim ljubljenčkom ne morejo zagotoviti veterinarskih storitev in hrane.

Zavod Muri deluje od letošnjega januarja. Njegova ustanoviteljica Katjuša Rajovec pravi, da je njegovo poimenovanje tesno povezano z razlogom za njegov nastanek. Ime je namreč dobil po njenem prvem rešenčku, 16-letnem mešančku Muriju, ki ga je spoznala ob nakupu hiše na Vranskem. »Lastnica se je preselila v Ljubljano in žal v tistem trenutku ni videla druge rešitve, kot da Murija evtanazira. S partnerjem sva se odločila, da ga bova posvojila, misleč, da bo z nami še kakšno leto ali dve. Vse nas je presenetil, saj smo skupaj živeli še pet let.« Murijeva zgodba na žalost ni osamljen primer. Pogosto se namreč dogaja, da živali po smrti lastnika ali po njegovem odhodu v dom naenkrat postanejo »breme« svojcev, ki se pogosto odločijo za njihovo evtanazijo, oddajo v zavetišče ali jih celo pustijo v prazni hiši in jih obiskujejo nekajkrat tedensko.

Prostovoljci zavoda Muri s Katjušo Rajovec na čelu si prizadevajo, da bi bilo takšnih primerov čim manj. Skrbijo za sterilizacije in kastracije mačk in psov, zapuščenim živalim iščejo nove domove, pomagajo lastnikom, ki sami ne morejo poskrbeti za veterinarske storitve, javnost ozaveščajo o pravilnem ravnanju z živalmi in odgovornem lastništvu ter se povezujejo z zavetišči za zapuščene živali. Največ sodelujejo z bližnjim zavetiščem Zonzani, kjer pomagajo sprehajati pse in jim iskati nove domove. Rajovčeva je presenečena nad velikim številom oddanih živali, ki se znajdejo v zavetišču, ko se njihovim lastnikom ne da več skrbeti zanje. Nič manj je ne žalostijo hude zlorabe, ki smo jih bili do zdaj vajeni spremljati le v tujih medijih, a so na žalost resničnost tudi v Sloveniji. »Nazadnje nas je pretresel primer dveh odvzetih psov. Oba sta bila nesocializirana, predvsem v smislu strahu. Eden je imel na sebi približno pet centimetrov debelo plast trde zbite umazanije. Tako zelo je bilo hudo, da niti veterinarji niso vedeli, kaj lahko pričakujejo pod vso umazanijo. Izkazalo se je, da tkivo še ni bilo prizadeto.« Psičko so nato s pomočjo zavoda Muri oddali izkušenim lastnikom, drugega, 14-letnega psa Jerryja pa v začasno skrbništvo, od koder so pred dnevi sporočili, da bo ostal tam za vedno.

Takšni spodbudni primeri Rajovčevi dajejo še dodatno motivacijo pri pomoči živalim. Z ostalimi prostovoljci v zavodu trenutno v prvi vrsti zbira denar za postavitev ograje za izpust v zavetišču Zonzani, ki deluje na podlagi financiranja občin. A te zagotavljajo denar zgolj za osnovno oskrbo, ki vključuje namestitev in ustrezno veterinarsko oskrbo do 30. dneva bivanja. »Glede na to, da ima zavetišče dovolj zemljišča tik ob zgradbi, smo se odločili, da bomo začeli zbirati denar za postavitev ograjenega prostora z namenom možnosti izpusta psov. Na ta način bi bilo psom bivanje v zavetišču manj stresno. Imeli bi možnost tekanja in druženja z drugimi psi pod nadzorom, hkrati bi bilo lažje učenje socializacije nekaterih psov.«

