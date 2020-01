Da ne bodo šole prej okupirali golobi …

Stavba nekdanje Srednje ekonomske šole Celje v Vodnikovi ulici v središču mesta nekaj let po zaprtju še vedno žalostno sameva. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je lastnik stavbe, in Mestna občina Celje, ki je stavbo pripravljena prevzeti v okviru dogovora za povračilo njenih vlaganj v druge šolske stavbe v Celju, po nekaj letih iskanja rešitve še vedno nista našla skupnega jezika.

»Pogovori so zastali, v tem času je prišlo tudi do menjave ministra in trenutno vlada nekakšen pat položaj. V občini smo še vedno pripravljeni to stavbo prevzeti v svojo last v zameno za vsa vlaganja občine v preteklosti v različne srednješolske stavbe, srednjo gostinsko šolo, telovadnico Gimnazije Celje – Center, srednjo zdravstveno šolo. Je pa res, da ta naša vlaganja presegajo vrednost stavbe, ki je, zdaj ko je prazna, tudi vsako leto manj vredna,« je trenutne razmere glede statusa nekdanje srednje ekonomske šole pojasnil celjski župan Bojan Šrot.

Na ministrstvu za izobraževanju so v odgovoru na naša vprašanja potrdili, da nekdanje ekonomske šole ne bodo več uporabljali za srednješolsko izobraževanje, zato stavbo nameravajo prodati oziroma jo z Mestno občino Celje zamenjati za druge nepremičnine.

Podrobneje v tiskani izdaji Novega tednika.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA