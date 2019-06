Da prazni prostori v mestu ne bodo več črna luknja

Za oživljanje praznih prostorov v mestu in kreativno preživljanje prostega časa

Na Glavnem trgu v središču Celja, v enem od praznih poslovnih prostorov, je danes drugi dan festivala Črna lukna, v okviru katerega se je mogoče brezplačno udeleževati delavnic za spodbujanje uporabe zapuščenih prostorov. Med drugim gre za delavnice ilustracije, risanja in slikanja, sitotiska, čebelarske, glasbene, arhitekturne in druge delavnice.

Kot je povedala snovalka dogodka, Neža Penca, ki zaključuje magistrski študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, je pomenljivo ime festivala, Črna lukna, prostor za kreativno preživljanje prostega časa in platforma za brezskrbno eksperimentiranje in razvoj interesov in hobije.

V okviru današnje arhitekturne delavnice, ki bo čez uro in pol bosta predavala arhitekta, Timotej Jevšenak, soavtor zelo odmevne razstave Tendence, v praznih prostorih nekdanje Majolke ter Aleš Žmavc. Ta je povedal, da bosta predstavil možnosti, kako v središče mesta privabiti mlade in kako je mogoče kakovostno živeti v starem mestnem jedru. Predstavila bosta tudi dva projekta, ki sta bila zasnovana na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.

Festival Črna lukna se bo končal jutri.

ROBERT GORJANC