Vaščani Kamenč in bližnjih zaselkov v občini Braslovče so se zbrali na že četrtem Kamenčevanju.

Tokrat so se zbrali na prireditvenem prostoru pod streho velikega braslovškega kozolca, kjer so preživeli nekaj prijetnih uric. Otroci so se podili po okolici in uživali v druženju z vrstniki. Njihovi starši in ostali so se družili in sproščeno klepetali ob obilici dobre hrane. Ob koncu so se skupaj fotografirali in si obljubili, da se bodo ob letu spet zbrali.

T. TAVČAR