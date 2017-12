Da tradicija rudarjenja ne bo izginila kot vas Govce

Z Dragom Podreberškom o ostalinah in spominih na dvestoletno rudarsko življenje v Sedražu

Rudarstvo predstavlja pomembno obdobje zgodovine na območju Sedraža nad Laškim. Mnogim krajanom in njihovim družinam, ki so delali v nekdanjem Rudniku Laško, je desetletja dajalo kruh. Že več kot dve desetletji pa je minilo, odkar je iz tega rudnika odpeljal zadnji voziček s premogom, a to še zdaleč ne pomeni, da je spomin na nekoč ključno gospodarsko panogo zbledel.

Prav nasprotno, vedno bolj oživlja, tudi po zaslugi Rudarskega društva Sv. Barbara iz Sedraža, ki ga kot predsednik vodi Drago Podreberšek.

Začetki izkopavanja rjavega premoga v okviru Rudnika Laško, na področju KS Sedraž, kjer so se sloji premoga nahajali na območju od naselja Brun do Morav, segajo v leto 1780. »Sredi 19. stoletja, po izgradnji južne železnice Dunaj – Trst, so se potrebe po premogu zelo povečale, zato se je odkopavanja okrepilo. Največji razcvet je rudarstvo v naših krajih doživelo v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Med velikimi odjemalci premoga iz Rudnika Laško je bila Železarna Štore, ki je tudi vzpostavila železnico Brezno – Rimske Toplice za prevoz premoga iz našega rudnika« se je v zgodovino ozrl Drago Podreberšek.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA