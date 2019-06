Dan brez avtomobila v času dirke uspel

V Celju so organizacijo cilja druge etape kolesarske dirke Po Sloveniji združili z Dnevom brez avtomobila. Na občini so v pričakovanju prihoda kolesarjev pripravili številne dogodke, ta dan pa je bilo središče Celja tudi zaprto za promet.

O izkušnjah s takšnim projektom, ki so ga pripravili izven Evropskega tedna mobilnosti, Miran Gaberšek, višji svetovalec na oddelku za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini.

»Izvedba dneva brez avtomobila, v sklopu dirke, ko so bile nekatere ceste že tako zaprte, se je izkazala za odlično. Ljudem smo pokazali, da je lahko mesto veliko bolj prijetno, če v njem ni avtomobilov, bolj preprosto hodimo po pločnikih in cestah. Verjamem, da je večina pozitivno vzela ta dan brez avtomobila, najbrž pa je tudi kdo bil slabe volje, sicer pa smo glavnem slišali pozitivne ocene«, je o izkušnjah s takšnim projektom, ki so ga pripravili izven Evropskega tedna mobilnosti, povedal Miran Gaberšek, višji svetovalec na oddelku za okolje in prostor ter komunalo na celjski občini.

To je bil pilotni projekt, ki ga bodo na celjski občini ob kakšni priložnosti še ponovili, seveda pa bodo Dan avtomobila tudi izvedli 22. Septembra ob Evropskem tednu mobilnosti. »Nadaljevali bomo s prizadevanji, da bi se občani in obiskovalci navadili parkirati svoja vozila na robu mesta in da bi vanj prišli z avtobusi, peš ali s kolesi«, je še povedal Miran Gaberšek.

RG

Foto: SHERPA