Dan raziskovalcev s kopico radovednežev

Regijsko študijsko središče Celje je tudi letos pripravilo Dan raziskovalcev, prireditev, ki je že šesto leto mladim predstavila zanimive eksperimente in sodobne tehnologije.

Celodnevno dogajanje se bo končalo ob 17. uri pred celjsko knjižnico, nekatere predstavitve pa si je bilo mogoče ogledati tudi v Tecosu, Višji strokovni šoli Šolskega centra Celje ter v Muzeju novejše zgodovine Celje.

Živžav pred knjižnico je vsako leto v tem času velik, saj pridejo tako najmlajši iz vrtcev kot učenci, dijaki in odrasli. Če so bili za najmlajše zanimivi ogromni mehurčki, so starejše navduševali bolj zahtevni eksperimetni in predstavitve sodobne tehnologije ter roboti, eden jim je celo postregel sok.

Letos se je predstavilo kar 18 izobraževalno-raziskovalnih in drugih ustanov, ki želijo mlade navdušiti za naravoslovje, znanost, raziskovanje. V okviru Dneva raziskovalcev je bila tudi okrogla mizo o vlogi mentorja pri raziskovalnem delu v osnovnih in srednjih šolah, saj je Celje na tem področju pred desetletji oralo ledino, še vedno pa je po številu mladinskih raziskovalnih nalog med vodilnimi v Sloveniji.

TC, foto: SHERPA

Letos so sodeovali: Digitalna kamera, Experia, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje, Šolski center Celje, Šolski center Šentjur, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Visoka šola za proizvodno inženirstvo iz Celja, Visoka šola za varstvo okolja iz Velenja in Visoka zdravstvena šola v Celju.