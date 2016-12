Danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Na ta dan se spominjamo razglasitve plebiscita leta 1990, s katerim je Slovenija postala samostojna država. Udeležba na plebiscitu je bila izjemno visoka, kar 93-odstotna, izid glasovanja pa zelo prepričljiv, saj je po podatkih republiške volilne komisije za samostojno in neodvisno državo glasovalo kar 88,5 odstotka volivcev.

Današnji praznik je spomin na prelomni zgodovinski dogodek. Do septembra 2005 se je praznik imenoval le dan samostojnosti, a so ga s spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih dopolnili z besedo “enotnosti”, saj naj bi ta dan Slovenci pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. A enotnost ni neko konstantno stanje duha, pravi direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tonček Kregar.

Kregar vsemu dodaja malce bolj optimističen pridih, saj opaža, da smo Slovenci na vsakodnevni rabi prešli malodušje, apatijo, ki jo je tranzicija zelo zaznamovala.

