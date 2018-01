Danes je dan brez cigarete

Danes je brez cigarete. V Sloveniji je na voljo večje število programov za opuščanje kajenja, tudi v zdravstvenih domovih. Ena takšnih točk, kjer nudijo pomoč pri odvajanju, je Center za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Celje. Gre za brezplačno individualno in skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja.

V Centru za krepitev zdravja Celje so lani izvedli 18 individualnih svetovanj, 7 udeležencev je popolnoma prenehalo kaditi. Izvedli so tudi 2 skupinski svetovanji, na koncu katerih so skupno 4 udeleženci postali nekadilci.

Škodljive snovi v tobačnem dimu, ki ga vdihava kadilec, so vzrok za številne bolezni. Manj je znano, da kajenje povzroča tudi sladkorno bolezen, revmatoidni artritis in celo bolezni oči.

Helena Koprivnikar z Nacionalnega inštituta RS za javno zdravje.

Posledice kajenja tobaka v Sloveniji so obsežne. Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem, umre v Sloveniji vsako leto 3.600 prebivalcev, vsak mesec 300, vsak dan 10. Številne smrti, pripisljive kajenju tobaka, so prezgodnje. Umirajo namreč ljudje v aktivnih dobi – med 30. in 44. letom vsako sedmo smrt pripisujejo kajenju, med 45. in 59. letom pa celo vsako tretjo.

SŠol