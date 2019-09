Danes je praznično

V Nazarjah bo ob 18. uri osrednja prireditev občinskega praznika. Občina ga praznuje v spomin na dan, ko je bila vpisana tamkajšnja celotna osnovna šola v register vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Današnje praznovanje bo v znamenju podelitve letošnjih občinskih priznanj ter kulturnega programa. Najvišje letošnje priznanje zlati grb bo prejela Vera Pečnik in to za delovanje v občini ter društvu upokojencev. Podeljeni bodo tudi dva srebrna in dva bronasta grba ter županova priznanja. Priznanja bo podelil župan Matej Pečovnik, ki bo v slavnostnem nagovoru predstavil utrip občine.

Današnjo osrednjo prireditev ob občinskem prazniku, pripravlja občina v sodelovanju z osnovno ter glasbeno šolo.

BJ

Foto: arhiv občine, Matevž Lenarčič