Danes letna knjižna zbirka Celjske Mohorjeve

Danes bo javna predstavitev redne letne knjižne zbirke Celjske Mohorjeve družbe za leto 2020. Mohorjeva redna zbirka je evropska posebnost, obstaja pa rek, da je ta založba Slovence naučila brati. Najstarejša slovenska knjižna založba je s Celjem, kjer je njen sedež, tesno povezana.

Po koroškem plebiscitu se je iz Celovca najprej preselila na Prevalje ter nato kmalu v Celje. Njeno redno letno knjižno zbirko sestavljata vsako leto koledar in Slovenske večernice ter še druge knjige. Knjiga Bernarde Mrak Kosel, z naslovom Ujetnik svojega časa, je že 169. knjiga Slovenskih večernic. Gre za ljubezensko dramo in usodo, povezano s prvo svetovno vojno. V letošnji zbirki so še dela Slovensko slovstveno izročilo, Sveto pismo v 30 umetninah in Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška.

Današnja javna predstavitev redne letne knjižne zbirke bo na predvečer rojstnega dne njenega ustanovitelja, Antona Martina Slomška. Prireditev bo v Domu sv. Jožefa, ob 19. uri. Predstavljene bodo tudi druge knjige, ki jih je letos izdala Celjska Mohorjeva. Osrednji gost večera bo pater Branko Cestnik, ki je napisal svoj prvi roman, z antično tematiko. Kraj dogajanja je Ptuj.

BJ