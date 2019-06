Danes možen nov junijski vročinski rekord

Vročinski val je v teh dneh zajel tudi naše kraje. Danes bo vročina dosegla vrhunec, do 37 stopinj naj bi se ogrelo. Vročina bo najbolj izrazita v zahodni in osrednji Sloveniji, kjer lahko pade tudi nov junijski vročinski rekord, napovedujejo vremenoslovci.

Popoldne in zvečer bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije nastale krajevne nevihte, kakšna bo lahko tudi močna.

Jutri in v soboto temperature predvidoma ne bodo dosegle 30 stopinj, v nedeljo bo spet nekoliko bolj vroče.

Ob hujši vročini pristojni priporočajo omejitev gibanja na prostem na jutranje in večerne ure in pitje dovolj vode. Predvsem mlajši in starejši naj ob visokih temperaturah ostajajo na hladnem, da se izognejo dehidraciji in vročinskemu udaru.

BA, STA