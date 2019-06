Danes na tržnici, jutri na teku

Ženski lions klub Mozaik deluje v Celju že 20. leto. Vsako leto pripravijo vrsto dobrodelnih dogodkov. Posebej prepoznave so po dobrodelnih stojnicah, ki jih založijo z doma pripravljenimi dobrotami in z izkupičkom pomagajo različnim skupinam socialno ogroženih, bolnih in invalidnih ljudi. Temu je namenjen tudi vsakoletni Festival dežnikov, medtem ko je njihova akcija Donirana hrana prerasla v vseslovensko. Ta konec tedna so članice Mozaika spet zelo dejavne. V soboto dopoldan so se udeležile šeste dobrodelne tržnice humanitarnih klubov v Celju, v nedeljo pa celjski in žalski lions klubi pripravljajo na Špici tradicionalno prireditev Tečem, da pomagam.

Organizatorji jutri na Špici pričakujejo številne rekreativne tekače, ki bodo s svojo dejavnostjo tudi dobrodelni. Pretekli bodo lahko šest kilometrov in ob prijavi plačali deset evrov. Z zbranimi prispevki, ki se bodo nabrali tudi iz bogatega srečelova, bodo lions klubi prenovili table v parku za slepe in slabovidne v Medlogu. Gre za edini takšen park v Sloveniji in Evropi, ki so ga lionsi tudi zasnovali. V nedeljo si ga bodo lahko obiskovalci ogledali in sodelovali pri različnih delavnicah. Dogodek, ki se bo končal ob 13. uri, ne bo le športno-dobrodelne narave, pač pa bodo na njem kot vsako leto ozaveščali tudi o življenju ljudi s posebnimi potrebami, kar bodo predstavila različna invalidska društva.

Utrinke iz lanskoletne dobrodelne tekaške prireditve si lahko ogledate v spodnji galeriji.