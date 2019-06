Danes praznično v občini Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice praznuje občinski praznik. Današnje osrednje praznovanje bo ob 19. uri, ko bo slavnostna seja občinskega sveta. Na njej bodo podelili letošnja občinska priznanja.

Najvišje letošnje priznanje zlati grb bo prejela dolgoletna predsednica društva Sožitje Marija Opraus, srebrnega združenje šoferjev in avtomehanikov ter bronastega gasilsko društvo Tepanje. Letošnja nagrada občine je namenjena Turističnemu društvu Mlače.

V Slovenskih Konjicah bo ob 11. uri jurjevanje. Na tretjem Jurijevem festivalu kulinarike in domačih obrti bo na voljo kulinarika gostinskih ponudnikov turistične destinacije Rogla – Pohorje. Na stojnicah bodo med drugim različni izdelki domače obrti. Nastopile bodo tudi različne glasbene skupine, vse do 17. ure pa bo brezplačna vožnja s kočijami. Te vožnje bosta izvajali Jurijeva konjenica Slovenske Konjice in Kartuzijanska konjenica iz Špitaliča. Ob 18. uri bo nastop konjiške pihalne godbe, uro pozneje pa slavnostna seja občinskega sveta, v počastitev občinskega praznika.

BJ

Foto: GrupA