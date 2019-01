Danes prvo srečanje skupine

Naša medijska hiša in strokovna ekipa 24alife iz Žalca danes začenjata drugo sezono projekta Akademija zdravega življenja. V njej sodeluje 10 udeležencev, ki smo jih na podlagi prijav in individualnih pogovorov izbrali decembra. Projekt spremembe življenjskega sloga bo trajal tri mesece. Deset posameznikov bo tako od do konca marca spoznavalo najsodobnejše svetovne metode in smernice na področju zdravega načina življenja.

Posledice vsega znanja, ki ga bodo udeleženci dobili v Akademiji zdravega življenja, bodo vidne pri spremembi prehranjevanja in telesne aktivnosti, kar bo privedlo tudi do zmanjšanja telesne teže pri tistih, ki si želijo svojo težo nekoliko zmanjšati.

V projektu bo ključnega pomena psihologija. Trije ostali temelji akademije so šport, medicina in prehrana. Akademija bo potekala v obliki rednih tedenskih delavnic, na katerih bodo sodelujoči spoznavali najnovejša dognanja s področja zdravih življenjskih navad. Srečanja bodo tudi pogovorna, kar pomeni, da bodo lahko člani skupine postavljali vprašanja in se seznanjali o ključnih prijemih pri spremembi življenja. Delavnice bodo tudi o novostih na področju prehrane in športa.

Kot je že znano, bo skupino strokovno vodila ekipa 24alife, v kateri bodo psiholog Iztok Žilavec, kineziolog Matevž Klevže in nutricionistka Damijana Presečnik. Skupina se bo do konca marca srečevala vsak teden v Žalcu, kjer bo tudi strokovno vodena vadba. Ta bo prilagojena vsakemu posamezniku glede na njegovo zdravstveno stanje.

Vsi sodelujoči bodo ves čas projekta pod strokovnim nadzorom in vsi bodo imeli ves čas možnost individualnih pogovorov s strokovno ekipo 24alife. Bistvo projekta je samodisciplina, kar pomeni, da bodo udeleženci ogromno naredili tudi sami. Cilj je namreč, da z zdravim načinom življenja nadaljujejo tudi po koncu projekta.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA