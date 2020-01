Danes regijski turnir First Lego Lige

V Slovenskih Konjicah se bo začel ob 9. uri turnir mednarodnega vzgojno-izobraževalnega in raziskovalnega programa First Lego Liga. Gre za regijsko tekmovanje, ki je namenjeno starejšim otrokom. Njegova organizatorka je konjiška Osnovna šola Pod goro.

Glavna temelja tega programa sta robotika in raziskovanje. “Poudarek je na znanosti, inženirstvu, tehnologiji, umetnosti in matematiki. S tem se učenci učijo veščin za 21. stoletje,” je povedala ravnateljica šole Darja Ravnik. Učence tako med drugim navdušijo za raziskovanje, reševanje problemov ter še za marsikaj, kar jim bo koristilo v življenju.

Na turnirju bodo sodelovale šole iz naše, podravske, koroške in pomurske regije ter ekipi iz Beograda in Kragujevca. Z našega območja so vključene šole iz Celja, z Vranskega, iz Slovenskih Konjic, Podčetrtka, Rogaške Slatine ter dve iz Šentjurja. Najboljše ekipe se bodo uvrstile na odprto državno prvenstvo.

BJ