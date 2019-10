Danes sejemski živžav

Na Rečici ob Savinji se bo ob 9. uri začela vsakoletna prireditev Lenartov sejem. Poleg prikazov sejemskega utripa iz starih časov si bo mogoče ogledati likovno razstavo Lenartova prepletanja, gobarsko razstavo ter jesenskih aranžmajev. Organizator, turistično društvo, pripravlja še več drugih popestritev.

Med drugim bodo predstavljene stare obrti, za kar bodo poskrbeli lončar, kožar, “filcarke” ter še kdo. Na voljo bodo izdelki iz lesa, manjkali pa ne bodo niti zgornjesavinjski želodec ter druge domače dobrote. Posebej se bodo predstavili varstveno delovni center, osnovna šola, sadjarsko društvo ter zeliščarji. Prišli bodo tudi starodobniki. Oživeli pa bodo tudi stari sejemski liki, kot so Cukrova Liza in Pičkurin, slepec, trška gospoda, trški župan, policaja ter ciganski Pavel in njegova Urška.

Ponovitev uprizoritve nekdanjega sejemskega dogajanja bo ob 14. uri, ko pričakujejo največ obiskovalcev.

BJ