Danes slovesna otvoritev nove dvorane

V Lučah bo ob 16. uri slovesna otvoritev nove športne dvorane. Namenjena je osnovnošolcem in drugim občanom ter za različne prireditve. Gre za največjo naložbo v novejši zgodovini občine, ki bo stala – skupaj z opremo – okoli 2,4 milijona evrov. Nova dvorana bo služila za različne športne in rekreacijske dejavnosti.

V notranjosti dvorane bo med drugim mogoče igrati vse igre z žogo in badminton, prav tako so postavljeni gimnastični elementi. Na voljo sta tudi plezalna stena ter strelska soba.

Občina Luče se za gradnjo dvorane ni zadolževala ter ostaja edina občina naše regije, ki je brez dolgov. Dobra tretjina naložbe bo uresničena s sredstvi z razpisov ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Eko sklada. Občina se je za gradnjo dvorane odločila, ker je postala šolska telovadnica premajhna.

Na današnji otvoritvi bo slavnostni govornik predsednik države Borut Pahor.

BJ