Na Rečici ob Savinji je danes srečanje slovenskih županj. Udeležuje se ga trinajst županj, med njimi so vse tri z našega območja. To so Milenca Krajnc iz Kozjega, Ana Rebernik z Rečice ob Savinji ter Katarina Prelesnik iz Solčave. Med večjimi slovenskimi občinami, sta ženski na čelu Ptuja ter Trbovelj.

V programu današnjega srečanja slovenskih županj je ogled rečiškega trga ter upoštevanega Kampa Menina. Dopoldan bo predaval na temo Turistični izzivi Roman Matek, čemur bo sledila razprava. Današnje srečanje slovenskih županj, je že njihovo četrto. Lani ga je pripravila solčavska občina.

BJ