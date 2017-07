Danes velika toplotna obremenitev

Na Agenciji RS za okolje opozarjajo na veliko toplotno obremenitev sredi dneva, predvsem po nižinah v notranjosti Slovenije in v Beli krajini. Vročina bo vztrajala do ponedeljka ali torka.

Zato se sredi dneva izogibajte večjim naporom na prostem, pijte dovolj tekočine in jejte lahko hrano. Težja opravila opravite zjutraj ali zvečer, prostore pa zračite ponoči in zjutraj.

Visoke temperature pogosteje prizadenejo najmlajše, ljudi nad 65. letom starosti, kronične bolnike in ljudi s prekomerno težo. Vročina lahko povzroči vročinske krče, motnje zavesti, vročinsko izčrpanost ali celo kap.

Neprijetnim učinkom visokih temperatur smo še bolj izpostavljeni ob čezmernem uživanju alkohola in uporabi nekaterih zdravil.

Ob visokih temperaturah poskrbite tudi za živali. Omogočite jim senco ter poskrbite, da bodo imele dovolj sveže vode.

Še bo vroče

Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Kakšna popoldanska nevihta bo verjetnejša predvsem v hribovitem svetu. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 stopinj C. Jutri bo sončno, spet se bo povečala verjetnost popoldanskih in večernih neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 21, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj C. V ponedeljek in torek bo precej jasno, v ponedeljek lahko nastane kakšna nevihta, v torek pa bodo nevihte bolj verjetne. Še bo vroče.

BA