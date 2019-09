Danes vrhunec festivala ovčje volne

V Solčavi bo današnji dan v znamenju festivala ovčje volne. Z njim opozarjajo domačini na ovčerejo ter avtohtono jezersko-solčavsko pasmo ovce. Prvi del festivala je bil prejšnji teden, danes je njegov višek ter zaključek. Zjutraj bo prigon in zbiranje plemenskih jagnjic, ki ga pripravlja društvo rejcev ovc avtohtone pasme.

Dopoldan bo tudi maša in po njej voden ogled znamenite solčavske cerkve, ki je bila prenovljena. Od 10. ure bo celodnevna prireditev Okušamo volneno, s tržnico volnenih in drugih izdelkov ter Solčavsko kuhno domačih dobrot. Čez dan bo tudi ogled razstavljenih živali, različni dogodki pa se bodo kar vrstili. Ob 11.15 bo tako modna revija Pletemo prijateljstva, kjer bodo prikazani ročno polstena in volnena oblačila, obutev in modni dodatki iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Ukrajine.

Zgodaj popoldan bo med drugim tudi prikaz striženja, sortiranja, mikanja, predenja in odbire volne. Med različnimi dogodki bo prav tako prodaja plemenskih jagnjic.

BJ