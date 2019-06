Darilo za vas!

Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje danes v Vojniku pripravlja tradicionalni, že 13. Piknik Katrce Radia Celje. Letošnji Piknik Katrce Radia Celje bo še posebej prazničen, saj bo naša medijska hiša z njim obeležila tudi častitljivih 65 let Radia Celje in 74 let Novega tednika. Piknik pa je tudi darilo vam, zvestim poslušalcem Radia Celje in bralcem Novega tednika, ki medijema vsa ta leta stojite ob strani, jima zaupate in se veselite njunih uspehov.

Na odru Piknika Katrce Radia Celje se je v trinajstih letih zvrstilo več kot 200 glasbenih solistov ter zabavnih in narodno zabavnih ansamblov. Tudi tokrat bodo obiskovalci doživeli pester glasbeni program. Od 18. ure pa vse tja do zgodnjega jutra bodo za zabavo skrbeli Werner, Modrijani, BQL, Nika Zorjan, Alya, Mladi Dolenjci, Vražji muzikanti, ansambel Stil in za piko na i Tanja Žagar s skupino Avantura.

Bogato bo tudi spremljevalno dogajanje. Z malo sreče boste lahko prejeli lepe nagrade, saj boste lahko zavrteli kolo sreče. Osebje gostilne Turist na Frankolovem pa bo poskrbelo, da ne boste ne žejni ne lačni. Otrokom na prireditvi ne bo dolgčas, saj bodo na voljo igrala. Tudi torta velikanka ne bo manjkala. Z njo se boste lahko posladkali ob 21.15 in tudi tako zaznamovali rojstna dneva Novega tednika in Radia Celje. Vstop na prireditev je prost!

BA

Foto: SHERPA (arhiv NT&RC)