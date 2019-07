Defibrilatorji v Celju slabo dostopni in slabo označeni

Visoka zdravstvena šola Celje je s študenti in s Koronarnim klubom Celje izvedla zanimiv projekt Lokacija in dostopnost do avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v Mestni občini Celje. V projektu so izvajalci ugotovili, da je večina defibrilatorjev neustrezno označena, opozarjajo pa tudi na slabo dostopnost do teh aparatov, ki so namenjeni reševanju življenj.

Kot pravijo na Visoki zdravstveni šoli v Celju so podatki o lokacijah defibrilatorjev sicer na voljo na spletu, a da seznam ni popoln in se ne posodablja. »Lokacije defibrilatorjev niso ustrezno označene, hkrati pa tudi laična javnost ni ustrezno seznanjena s pomenom in načinom njihove uporabe. Večina defibrilatorjev je na voljo le v delovnem času stavbe, v kateri se nahajajo, in ne 24 ur, « pravi vodja projekta in specialist interne in intenzivne medicine Roman Parežnik.

Študenti bodo zdaj lastnikom območij, kjer so defibrilatorji trenutno postavljeni, predlagali, da naj poskrbijo za 24-urno dosegljivost. Predlagali bodo še nekaj novih lokacij za namestitev teh aparatov, med drugim denimo na mestnem pokopališču ali v Novi vasi, kjer zdaj takšnega aparata še ni. Izdelali so tudi sodoben zemljevid z obstoječimi lokacijami defibrilatorjev v Celju. Tega bodo poslali na celjsko občino, Rdeči križ, gasilcem in tudi dispečerskemu centru v Mariboru, kjer v okviru nujne medicinske pomoči svetujejo ljudem o najbližjih lokacijah defibrilatorjev.

Naj spomnimo, da so na Visoki zdravstveni šoli v Celju lani začeli tudi projekt usposabljanja osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja z defibrilatorjem. V preteklih mesecih so brezplačne delavnice o temeljnih postopkih oživljanja izvedli na 16 osnovnih šolah na Celjskem ter usposobili več kot 1500 osnovnošolcev.

V Sloveniji srčni zastoj vsako leto doživi okoli 1600 ljudi, v Mestni občini Celje od 40 do 50. V primeru nenadnega srčnega zastoja je čim zgodnejša uporaba defibrilatorja, s katerim se ponovno vzpostavi srčni ritem, izjemno pomembna.

SŠol