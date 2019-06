Šoštanj naj bi julija obiskala Evropska komisija

V Šoštanj naj bi sredi julija prišli predstavniki Evropske komisije in si ogledali degradirano okolje, na katerega opozarjajo domačini.

O napovedanem prihodu Evropske komisije v Šoštanj je po včerajšnjem sestanku predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo in vodstva šoštanjske občine, sporočil predsednik Civilne iniciative Šoštanj Valter Kolar. Medtem ko občina sama o sinočnjem srečanju, na katerem so govorili o prestrukturiranju premogovne regije ter o prehodu v nizkoogljično družbo, javnosti ni obveščala. Župan Darko Menih komentarjev ne daje tudi danes, je pa vesel, da so se v pogovore o težavah lokalne skupnosti vključili tudi predstavniki države.

Na zadnji konferenci o energetiki v Šaleški dolini smo sicer slišali, da država še ni določila natančne letnice zapiranja Premogovnika Velenje. V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) načrtujejo, da bi energetsko lokacijo sedanje termoelektrarne v Šoštanju izkoriščali še naprej. Energijo bodo najverjetneje pridobivali tudi s sosežigom frakcij odpadkov, je potrdil generalni direktor HSE mag. Stojan Nikolić. Rezultate študije za sosežig goriva iz odpadkov bodo predstavili tudi na seji šoštanjskega občinskega sveta prihodnjo sredo.

TS

Foto: Aleksander Kavčnik