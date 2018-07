Dehidracija: pogost razlog za obiske zdravnikov

Poletne temperature so pogosto razlog za nekoliko višji obisk pri zdravniku. Največkrat je vzrok slabemu počutju dehidracija, kar pomeni, da ljudje pijejo premalo vode. To pa vodi v glavobol, utrujenost, omotičnost, mišično šibkost, hitro bitje srca. Nevarnosti dehidracije, še posebej v vročih dneh, so zlasti izpostavljeni zlasti otroci in starejši. Pri njih je izguba vode večja, pa tudi dehidracijo težje prenašajo kot drugi.

Združenje zdravnikov družinske medicine je skupaj z Zavodom za razvoj družinske medicine že pred časom sestavilo nasvete za ljudi v primeru dehidracije. Če imajo ljudje vrtoglavico vsakič, ko poskusijo vstati, ali pa če bruhajo in v sebi ne uspejo zadržati nobene tekočine, so to lahko znaki, da je prišlo do dehidracije.

Žeja je pravzaprav slabo razvit mehanizem človeškega telesa. Namreč, ko je človek žejen, je že delno dehidriran. Zato je dobro piti, kadar žeje še ni. Zlasti v poletnih mesecih, ob vročinski bolezni ter pred vsako naporno telesno dejavnostjo in po njej. Zaradi močnejšega potenja namreč izgubimo tudi dvakrat več tekočine kot ponavadi. In najbolje se je odžejati z navadno vodo.

Govori Urška Blaznik iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Povprečno aktivni odrasli potrebujejo glede na svojo telesno težo dnevno približno 2 do 2,5 litra tekočine. Otroci naj bi dnevno zaužili nekoliko manj. Mladostnik potrebuje glede na svojo telesno težo dnevno približno 1,5 litra tekočine.

SŠol