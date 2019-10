Dekle za na oder

Tinkaro Fortuna večina pozna iz časov ene največjih glasbenih evforij v Sloveniji. 17 let je minilo, odkar je prva resničnostna oddaja pri nas, Popstars, med zvezde izstrelila pet mladih. Tinkari, Ani, Alenki, Simonu in Nejcu se je življenje hipoma obrnilo na glavo. Postali so Bepop. Manj jih ve, da je Tinkara svojo glasbeno pot že nekoliko prej začela v naši medijski hiši. Zmagala je namreč v premierni sezoni znamenite oddaje Full Cool Demo Top, v kateri smo skupaj s poslušalci iskali mlade glasbene talente. Po nekaj letih premora se dekliški del zasedbe Bepop znova vrača na odre. Dekleta, ki so med tem odrasla in postala mame, so ugotovila, da se na odru še vedno odlično počutijo.

»Ideja in želja po vnovični združitvi se je med nami smukala že vse od nastopa ob 15-letnici skupine,« pove Tinkara in prizna, da so se dekleta močno trudila, da bi v to prepričale tudi Simona. »A se ni dal. Nas pa na tej poti podpira, kar nam vsem veliko pomeni,« pravi Celjanka, ki zadnjih šest let z družino živi na Polzeli. »Zelo vesela sem, da smo našli ta svoj košček zemlje. Moj mož je iz Ljubljane, jaz iz Celja. Nekako sem ga ›nahecala‹, da je Polzela ravno na pol poti. Moj pogoj ob selitvi je bil, da ostanem v 03 omrežju,« pove s širokim nasmehom.

Velika prelomnica v življenju mlade mamice treh deklic se je zgodila tudi lani. Takrat je Tinkara mnoge presenetila, ko se je odločila, da pusti redno službo, ki jo je imela že ob nastanku skupine Bepop, in gre na svoje. »Zaradi zdravja in družine sem se odločila, da je treba na tem popotovanju skozi življenje nekaj spremeniti. Uvidela sem, da je za vse nas bolje, da se lotevam projektov, ki me veselijo, zadovoljujejo in izpopolnjujejo, da mi narišejo nasmeh na obraz, kot rada rečem. In zadnje čase je temu res tako. Delam projekte, ki me osrečujejo. Zvezde plešejo je bil en tak projekt, pa otroška knjiga, ki je izšla pred nekaj meseci, sedaj še Bepop – kot bi nam bilo namenjeno.« Čeprav se zdi danes, kot da je samostojno pot dodobra načrtovala, je bila odločitev sprejeta v trenutku. Je pa zahtevala precej poguma. »To je bil signal iz vesolja. Za to sem se odločila v trenutku. Verjetno je bilo signalov več in se je to v meni nabiralo dlje časa, ampak ko sem se odločila, sem to tudi takoj izpeljala in ni bilo več povratka. Danes sem res vesela, da je temu tako. Prepričana sem, da ima tudi družina sedaj več od mene.«

Vse je mogoče

Prav družina ostaja pri Tinkari še vedno na prvem mestu. »Dekleta bi rada naučila, da je v življenju zelo pomembno, da delaš tisto, kar te veseli in osrečuje. Rada bi jim pokazala oziroma jim bila vzor, da je treba slediti sanjam, željam. Želim jih naučiti, da nič ni nemogoče. Mi smo rasli v zavedanju, da moraš naredit šolo, se zaposlit. Tudi sama sem do lani živela tako, varno,« pravi. Danes pa ji ogromno pomeni svoboda, ki ji jo je prineslo drugo in predvsem drugačno delo. A ob tem prizna, da se zaveda, da si brez službe, ki ji je bila zvesta od 19. leta, ne bi mogla ustvariti vsega, kar ima. Ves čas se je tudi izobraževala na različnih področjih in ta znanja ji danes pomagajo hoditi po samostojni poslovni poti.

Planet iger

Pred nekaj meseci je Tinkara v samozaložbi izdala svojo prvo knjigo. »Idejo o tem sem izoblikovala že pred leti. Ko sem se odločila, da bom delala tisto, kar me res veseli, sem si dejala, da bi morda lahko tudi uresničila to zamisel.« Knjiga Planet iger pripoveduje o punčki Fortuni in skozi zgodbo obuja nekoč priljubljene igre, kot so ristanc, gumitvist, zemljo krast, frnikole in vse ostalo. »Izhajala sem iz tega, da moramo biti starši otrokom vzor tudi pri igri. Že tako smo zadnje čase ljudje preveč pred televizijskimi in mobilnimi ekrani, tudi sama. S to knjigo sem želela vzbudit občutek, da še vedno največ šteje čas, ki ga preživimo skupaj in predvsem igra na prostem.«

Več kot odlično ji je uspelo za njej ljube igre navdušiti tudi dekleta. »V naši ulici, kjer živi precej mladih družin, sta najbolj priljubljeni igri ristanc in zemljo krast. Letos sem puncam kupila tudi gumitvist in so med poletjem precej skakale. Na zelenici okoli hiše pa je tudi že precej lukenj za igro s frnikolami.«

Napisana z roko

Prvi odzivi na izdano knjigo so, kot pravi, odlični. Celo nad pričakovanji. Pri pripravi knjige za otroke je sodelovala z ilustratorko, Celjanko Špelo Poljanšek. »Njeni rokovniki, napisani z roko, so mi bili od nekdaj zelo všeč. Tudi knjigica je napisana z roko s pisanimi črkami – tekst je moj, njena je pisava.« Ker Tinkara kljub sodobni digitalizaciji še vedno zelo rada piše z roko, je v knjigo dodala šablono, s pomočjo katere lahko otroci vadijo pisano pisavo. »Z roko zapisana beseda je še vedno najlepša in ima posebno moč. Sama še vedno z največjim veseljem zapisujem v rokovnike. In tudi hranim jih.« Vanje pogosto zapiše svoje želje in cilje. Ko je v zadnjem času pregledovala dvajset let stare zapiske, je ugotovila, da se je velika večina zapisanih želja tudi uresničila.

Ženski del Bepopa se vrača na slovenske odre. Dekleta so ob prvih nastopih navdušila z akustičnimi preoblekami svojih pesmi. Zadnja generalka pred prvim vnovičnim televizijskim nastopom je bila kar v dnevni sobi družine Fortuna, ko so zapele pred najzahtevnejšo publiko, svojimi hčerkami. Pri tem sta se jim pridružila dva Tinkarina soseda – Dejan Tamše, sicer profesor tolkal v žalski glasbeni šoli, poznan tudi kot vodja tolkalne zasedbe Stop, in kitarist Jan Potrč.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Foto: SHERPA