Del zemljine strupen, del nenevaren

Državna direkcija za infrastrukturo nam je posredovala rezultate laboratorijske analize izkopa na gradbišču nadgradnje odseka železniške proge Zidani Most-Celje. Iz začasnih gradbiščnih deponij sta bila odvzeta dva reprezentativna vzorca: prvi iz kamnitega materiala, z zgornjega ustroja železniške proge, drugi pa iz izkopnega materiala pod tiri.

Analiza je pokazala, da odpadek iz prvega vzorca nima nevarnih lastnosti in da je primeren za recikliranje. Rezultati analize vzorca iz črno-sivega izkopnega materiala so pokazali, da odpadek lahko predstavlja takojšnje ali kasnejše tveganje za enega ali več področij okolja.

Analiza je še pokazala, da so pri izkopu na vmesnem delu, med tovorno in potniško postajo, ki je tik ob območju stare Cinkarne, bile pri izkopih vidne tudi sledi katrana. Zemljina s katranom je namreč deponirana ločeno.

Iz direkcije so nam še sporočili, da bo po zaključku glavnih izkopnih del na tovornem delu postaje, predvidoma do sredine maja, narejena končna ocena izkopnega materiala na začasni deponiji v skladu z zakonodajo, deponije pa bodo zaščitene na ustrezen način do dokončne ureditve. Rezultati analiz, ki jih opravlja Zavod za gradbeništvo Slovenije, še niso znani, na direkciji pa v kratkem pričakujejo sestanek z Arsom, na katerem bodo oblikovali strategijo za nadaljnje ravnanje.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA