Dela v Lilekovi in Gubčevi ulici v polnem teku

Projekt Eksperimentalna ureditev dela Lilekove in Gubčeve ulice v Celju gre po načrtu in bo zaključen konec maja prihodnje leto.

Obnovili so že skoraj polovico vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in na zahodni strani Gubčeve ulice, na odseku med stikom z Lilekovo in navezavo na Cankarjevo ulico, vgradili podzemni sistem za zbiranje odpadkov. Med izkopavanjem niso našli arheoloških ostankov, zato je delo potekalo brez zapletov in brez dodatnih stroškov, pravijo v Mestni občini Celje.

Približno 1800 kvadratnih metrov veliko območje bodo tudi na novo tlakovali, in sicer tako, da bodo nadaljevali zasnovo pred nekaj leti obnovljenega dela starega mestnega jedra. Konec prejšnjega tedna so v Gubčevi ulici že začeli polagati tonalitne plošče in kocke (na fotografiji).

Spomladi bodo postavili klopi, stojala za kolesa, koše za smeti, svetila javne razsvetljave, table, ki bodo označevale območje eksperimentalne prometne ureditve, in obveščevalne table, ki bodo promovirale hojo. Ob zaključku gradbenih del, ki jih izvaja podjetje VOC Celje, bodo ob robu Gubčeve ulice zasadili tudi sedem dreves. “Verjamemo, da bo ta mestni prostor ob Tehno parku Celje po celoviti prenovi spomladi v veselje Celjankam, Celjanom in obiskovalcem. Omogočal bo varno kolesarjenje in hojo,” pravijo v MOC.

Celoten projekt je ocenjen na 1,2 milijona evrov, od tega bo občina prejela skoraj 600 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

BA

Foto: MOC