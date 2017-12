Delo obsega deljenje hrane v restavraciji in delo na blagajni, pripravo sestavin za kuhanje (toplotna in mehanska obdelava), opravljanje kuharskih del po navodilih, pomoč pri distribuciji hrane, pomivanje in čiščenje. Slorest, d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana. Prijave zbiramo do 31. 12. 2017. Podrobnosti na www.mojedelo.com.