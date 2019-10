»Delo je težko, ampak ga imam rad«

Le kdo si v teh lepih, barvitih jesenskih dneh ne zaželi kulinarične poslastice sedanjega letnega časa? Govorimo seveda o pečenem kostanju, ki nas pogreje v hladnemu vremenu in nam v slabem dnevu izboljša razpoloženje. Za to zadovoljstvo prebivalcev in obiskovalcev Celja že več kot dvajset let s svojo ženo Štefko skrbi Mesut Sinani, ki ga stranke in številni prijatelji ter znanci bolj poznajo pod imenom Medo.

Na zgodnje sončno dopoldne sva ga s fotoreporterjem obiskala pri stojnici, ki je postavljena na vogalu Prešernove ulice, in sicer na poti proti tržnici. Obiskala sva ga ravno v času, ko je pregledoval in pripravljal kostanj za prvo peko tistega dne. »Letošnja sezona domačega kostanja je slaba, saj ga je malo in ni velik, zato letos pečemo marone, ki jih nabavljam v Italiji. Svojim strankam vedno želim ponuditi kakovost, ne karkoli, čeprav je odkupna cena maronov precej višja kot cena domačega kostanja, kadar je ta na voljo. Ampak bomo preživeli tudi to naravno krizo,« je o letošnji beri za peko povedal prijazen in veder gospod Medo.

V boljših časih, ob večji naklonjenosti narave v minulih letih, je del kostanja nabral v domačem gozdu na Dobrni, sicer pa ga je kupoval na tržnici. Porcija pečenih maronov v letošnji sezoni stane tri evre, zaradi dražje nabave surovine je malo višja kot lani, ko je bila 2,5 evra. »Poleg maronov je drag tudi plin, vsak dan porabim dve jeklenki, precej staneta najem stojnice in prevoz … Je kar veliko stroškov, nekaj malega pa tudi moram zaslužiti, zakaj bi sicer delal, mar ne? Včasih mi zvečer žena reče, kadar je slabši promet, da bi pustil že vse skupaj, saj se ne splača. Ampak nekaj dela in prometa vendarle je, pa lepa tradicija je nastala v mestu,« je še povedal Medo.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA