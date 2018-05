Delodajalci proti, sindikati za dvodnevni praznik dela

Mednarodni praznik dela, 1. maj, v Sloveniji z dela prostim dnem praznujemo tudi danes. Slovenija je tako edina država v Evropski uniji, ki mednarodni praznik dela praznuje z dvema dela prostima dnevoma. V Evropi pa je 2. maj dela prost le še v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in Ukrajini.

Pri dvodnevnem zaznamovanju praznika vztrajajo sindikati, medtem ko gospodarstveniki opozarjajo, da to pomeni dodaten strošek in nezaželeno prekinitev proizvodnega procesa. Slovensko gospodarstvo je namreč tesno vpeto v prostor Evropske unije, kjer 2. maj ni dela prost dan, pravijo. Leta 2012 je takratna vlada ob ukinitvi 2. januarja kot dela prostega dneva v predlogu zakona za uravnoteženje javnih financ predlagala tudi ukinitev dvodnevnega praznovanja praznika dela. Vendar so sindikati temu nasprotovali, tako da je bil kot dela prost dan ukinjen le 2. januar, medtem ko je 2. maj ostal dela prost dan.

Po drugi strani zagovorniki 2. maja kot dela prostega dneva argumentirajo, da je prvomajsko obdobje v pretežnem delu Evrope sicer res povsem delovno, a se delovni ritem pred tem v večji meri umiri v času velike noči. Prav tako sindikati izpostavljajo pomen dodatnega dne počitka za pogosto preobremenjene delavce.

STA, BA

Foto: SHERPA