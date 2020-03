»Delujemo kot da bi imeli izbruh«

V občini Braslovče po zadnjih podatkih še ni zabeleženega pozitivnega primera okužbe z novim koronavirusom, vendar so občinske službe in štab civilne zaščite že začeli s številnimi preventivnimi akcijami in ukrepi, je v telefonskem pogovoru pov edal braslovški župan Tomaž Žohar.

Med drugim urejajo vse potrebno, da bodo lahko s ponedeljkom, ko se bodo vrtci in šole po državi zaprli, zagotovili varstvo za prvo triado osnovnošolcev in vrtčevske otroke.

Poleg tega bodo zagotovili tudi prevoz hrane na dom za starejše in vzpostavili brezplačno telefonsko številko, kjer bodo lahko občani prejeli vse potrebne informacije.

LKK, foto: občina Braslovče

