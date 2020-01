Namesto za sveče denar namenili reševanju življenj

Da lahko, če prižgemo svečo manj, naredimo nekaj dobrega za okolje, denar pa namesto tega namenimo pomoči potrebnim, je bil namen akcije Manj svečk za manj grobov. Akcijo so lani ob prvem novembru izvedli v Šentjurju in z njo zbrali več kot 1.900 evrov. Svoje donacije so dodala še različna šentjurska podjetja.

Organizatorji akcije so denar namenili za nakup tekalne steze za Varstveno delovni center Šentjur in avtomatskega defibrilatrorja, ki je nameščen pred omenjenim centrom. Koordinatorka akcije Mihaela Rožej je zadovoljna, da je defibrilator nameščen na javnem mestu in je dostopen vsem, ki bi ga morebiti potrebovali. Z akcijo bodo prostovoljci nadaljevali tudi letos, je pojasnila. “Naredili smo analizo in vsi prostovoljci so se strinjali, da nadaljujemo. Poiskali bomo novo organizacijo, ki potrebuje pomoč in tako pomagali k bolj kakovostnemu življenju ljudi, ki jim še lahko pomagamo.”

Direktor Varstveno delovnega centra Šentjur Leon Štemberger je dejal, da bosta novi pridobitvi tej organizaciji prišli še kako prav. “Naši uporabniki imajo določene zdravstvene težave, zato sta ti dve pridobitvi za nas res dobrodošli. Defibrilator lahko v kritičnih primerih reši življenje. Tekalna steza pa vzdržuje psihofizično sposobnost varovancev in pomaga pri skrbi za njihovo zdravje.”

Delovanje avtomatskega defibrilatorja je danes prikazala ekipa šentjurskega območnega združenja rdečega križa. V občini Šentjur je sice 21 javno dostopnih defibrilatorjev, je pojasnila sekretarka združenja Andreja Tisel. Kmalu bodo dodatni napravi namestili pri pri Domu starejših Šentjur in pri Ipavčevem kulturnem centru Šentjur.

TS