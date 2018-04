Denar za starejše brezposelne

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo, ki je namenjeno subvencioniranju zaposlovanja brezposelnih občanov, starih nad 58 let. Slovenija je namreč v Evropi po stopnji delovne aktivnosti starih od 60 do 64 let na predzadnjem mestu. Kljub vse nižji brezposelnosti je v Sloveniji število najstarejših brezposelnih vse višje.

Program Aktivni do upokojitve je bil poskusno izvajan že lani, ko je bila mogoča vključitev stotih starejših brezposelnih. Med delodajalci je bilo za sodelovanje veliko zanimanje, ki ga pričakuje zavod tudi letos.

V Sloveniji je med registriranimi brezposelnimi kar 16 odstotkov takšnih, ki so stari nad 58 let. O javnem povabilu direktorica celjske območne službe zavoda za zaposlovanje Alenka Rumbak:

Na voljo je 14 milijonov evrov, od tega 80 odstotkov iz Evropskega socialnega sklada. Ostalo so sredstva naše države:

Delodajalci bodo lahko svoje ponudbe oddali od 23. aprila, najdlje pa do junija 2020.

BJ

Foto: Pixabay