Denar za plače, a še vedno več milijonov evrov dolgov

Bolnišnica Topolšica se sooča s hudimi likvidnostnimi težavami. Še včeraj dopoldne ni bilo denarja niti za plače, vendar se je tekom dne situacija obrnila v prid zaposlenim, ki so popoldne le dobili izplačila neto plač brez dodatkov.

Z likvidnostnimi težavami se v Bolnišnici Topolšica soočajo že dlje časa. Najhuje je od konca marca, od takrat ima bolnišnica namreč blokirane račune, in sicer zaradi izvršb za opravljanje storitev v sklopu energetske obnove in obnove bolnišnice ter zaradi neplačanih računov do dobaviteljev. Ministrstvo za zdravje zaenkrat še vedno ni podalo konkretnih rešitev, vendar je vodstvo bolnišnice zaradi zadržanja ene izmed izvršb uspelo plačati svoje zaposlene, pojasnjuje vršilec dolžnosti direktorja bolnišnice Jurij Šorli:

A dolgovi bolnišnice Topolšica so še vedno visoki:

Celotna vrednost naložbe, ki je danes vzrok za likvidnostne težave, je sicer skupaj z opurtuninetnimi stroški skoraj 8 in pol milijona evrov. Zakaj se je takratno vodstvo sploh odločilo za tako visoko naložbo, se finančnih težav ni dalo predvideti? Šorli odgovarja:

Bolnišnica Topolšica sicer zaenkrat deluje normalno, do težav pa bi lahko prišlo kmalu, če ministrstvo ne bo ukrepalo.

EP

Foto: Arhiv bolnišnice