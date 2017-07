Denar za raziskave in napredek

Premogovnik Velenje je pridobil 700 tisoč evrov nepovratnih evropskih sredstev za raziskave in razvoj.

V Premogovniku Velenje so lani septembra na evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo prijavili štiri projekte, v katerih družba sodeluje. Raziskovalni sklad za premog in jeklo je sofinanciranje projektov odobril letos marca, predvideni znesek sofinanciranja pa bo 700 tisoč evrov. Premogovnik Velenje pri projektih sodeluje s partnerji s Poljske, iz Velike Britanije, Nemčije, Španije, Grčije, s Češke ter nekaterih drugih držav, projekte pa bodo začeli izvajati še v tem mesecu.

Sicer premogovnik Velenje pri projektih sodeluje z raziskovalno-razvojnim delom. Kot poudarjajo v družbi, takšni projekti omogočajo sodelovanje s priznanimi mednarodnimi podjetji, poleg denarja za sofinanciranje pa pomembno vplivajo tudi na razvoj, ki lahko prinese varnostne, finančne in druge posledice pri delovanju družbe.

Sicer se Premogovnik Velenje v izvajanje mednarodnih sofinanciranih projektov vključuje že dobro desetletje, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa družbo navaja kot dober primer črpanja evropskih sredstev za raziskave in razvoj.

EP

Foto: GrupA