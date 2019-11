Deset let Ekomuzeja

V ponedeljek, 25. novembra, bo minilo natančno deset let, odkar je vrata odprl Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki je svoje domovanje dobil v prenovljeni nekdanji sušilnici hmelja v Žalcu. Ekomuzej je prevzel povezovalno vlogo pri promociji hmeljarske dejavnosti v Sloveniji, še posebej v Spodnji Savinjski dolini. Odprtje je bilo pomembna turistična pridobitev, saj tradicija hmeljarstva in pivovarstva v teh krajih živi že od leta 1876.

25. novembra 2009 je datum, ki velja za pomembno prelomnico v zgodovini savinjskega hmeljarstva, kmetijske panoge, ki je desetletja krojila življenje mnogih prebivalcev Savinjske doline. Z odprtjem ekomuzeja je Občina Žalec s partnerji, vsemi občinami Spodnje Savinjske doline, postavila spomenik hmeljarstvu in začela razvijati uspešno vizijo promocije hmeljarstva in pivovarstva, ki jo je leta 2016 nadgradila še s prvo fontano piva na svetu.

Kot je na novinarski konferenci pred praznovanjem desete obletnice povedal žalski župan Janko Kos, so z ureditvijo osrednjega muzeja v Žalcu zagotovili razvojno jedro kulturno-zgodovinske turistične ponudbe. Kot je poudaril, je to eden prvih tovrstnih projektov, pri katerem so moči združile vse spodnjesavinjske občine. Celoten projekt je bil vreden približno 1,9 milijona evrov. Kar 85 odstotkov denarja so občine pridobile na ustreznih evropskih razpisih. »To takrat zagotovo ni bilo lahko in hvaležen sem vsem, ki so imeli takrat dovolj poguma, da so takšen projekt tudi uresničili,« je dejal Kos.

V koraku s časom

Pri vsebinski zasnovi muzeja in strokovnih vprašanjih je sodeloval Pokrajinski muzej Celje. Ekomuzej je v prenovljeni sušilnici, urejen je v štirih nadstropjih in pritličju, kjer so zbrani zgodbe o življenju hmeljarjev nekoč in danes ter predmeti, povezani s hmeljarstvom. Predstavljeni so oblačila, običaji, načini preživljanja hmeljarjev, številni predmeti in orodja za predelavo ter obdelavo hmelja. Na ogled je tudi večja zbirka pivskih steklenic Pivovarne Laško in Pivovarne Union.

V zadnjih letih se je muzej precej razvil in moderniziral. Obiskovalci se lahko po razstavah sprehodijo ob pomoči avdio-vizualnega vodnika za individualno vodenje, letos pa so vsebino nadgradili še z virtualno-resničnostnim filmom Virtualno doživetje zelenega zlata, ki si ga lahko ogledate z virtualnimi očali v 3D-tehniki. Kot je povedal Boštjan Štrajhar, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, ki z muzejem upravlja, si želijo v prihodnje še bolj strumno stopati v koraku s sodobnimi trendi, kot je digitalizacija kulturne dediščine. »Virtualni film je že korak v to smer. Si pa želimo urediti še kakšno hologramsko sobo, kjer bi bili na drugačen način prikazani hmeljarska dela in običaji.«

Teden odprtih vrat

Prvih deset let delovanja ekomuzeja bodo v Žalcu praznovali s tednom odprtih vrat, ki bo trajal od 25. do 30. novembra. »Obiskovalci bodo lahko brezplačno vstopili v ekomuzej, vsak dan ob 17. uri (v soboto pa ob 10. uri) bo tudi brezplačno vodenje po muzejskih zbirkah. Obiskovalci bodo lahko z izkazanim znanjem o videnem in slišanem dobili praktične nagrade. 25. novembra ob 10. uri bomo obletnico praznovali s tistimi, ki so bili pomemben del uresničitve projekta ekomuzeja pred desetimi leti. Ogledali si bomo vsebinske novosti in pridobitve, ki so obogatile ponudbo ekomuzeja. Zarezali bomo tudi v slavnostno torto. 28. novembra ob 18. uri pa bomo odprli razstavo oblek hmeljskih princes ter organizirali pogovor s hmeljskimi princesami in starešinami. Nit pogovora bo tradicija izbora princes in starešin, ki jih v Spodnji Savinjski dolini neprekinjeno izbirajo že od leta 1963,« je še povedal Štrajhar in vse povabil k obisku.

LKK, foto: TT